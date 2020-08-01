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Центр обучения «Сервис Класс»
Обучаем персонал отелей, ресторанов,
предприятий сферы услуг
в России и странах СНГ
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Почему центр обучения «Сервис Класс»

Наша команда более 12 лет проводит тренинги для менеджмента и линейных сотрудников компаний. Все наши тренинги – это 80% практики. Вот почему мы гарантируем результат.

Для кого наши курсы

Для собственников бизнеса и руководителей

Для HR специалистов

Для тренеров и наставников

Для тех, кто хочет повысить личную эффективность и эффективность компании

Елена Бердяга
Руководитель центра обучения «Сервис Класс»,
ведущий бизнес-тренер
Друзья! Если человек желает достичь успеха, то он должен развиваться. Это постоянная работа над собой, которая затрагивает все стороны человеческой жизни: карьеру, любовь, дружбу, интересы. Без личностного роста невозможна успешная профессиональная деятельность, и наоборот. Стремление сегодня стать лучше себя вчерашнего в профессии, в личной жизни — это дело, которое приносит самые большие дивиденды любому человеку. Желаю вам с пользой и удовольствием провести время, проходя обучение на наших курсах!

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Специалист по обучению и развитию персонала, бизнес-тренер, коуч-консультант, SWAY эксперт (sales with Agile).

За период с 2002 по 2020 год провела около 20000 часов тренингов и коуч-сессий. Количество участников на тренингах за 2002–2020 г. –18000 человек.
География: Россия, Крым, Казахстан, Беларусь, Молдова.
Спикер и ведущая открытых тренингов и мероприятий на выставках и форумах ПИР, МЕТРО, SIRHA, «Наше дело – ресторан / отель», «Food Service», Travel Marketing Week и другие.
Сооснователь и ведущий специалист EduProject
Руководитель, бизнес-тренер в центре обучения «Сервис класс»
Создатель, бизнес-тренер «Школы бизнес-тренеров в индустрии гостеприимства»
Актер, модератор в театре «Playback#01»
Преподаватель в «Русская Школа Управления»
Автор 10 курсов «Готовые тренинги» для индустрии гостеприимства.

Прошла обучение и повысила квалификацию на курсах:
  • В вечерней школе Слёрма по Agile, 2020, https://slurm.io/agile_evening
  • В UBA, квалификация SWAY эксперт (Sales with Agile), 2019 г., https://uba.school
  • «Спиральная динамика», Business Creators, 2019 г.
  • Международная Школа невербального коучинга Сюарта Хеллера, 2015-2018
  • City Business School, «Agile в управлении проектами», 2018 г.
  • «Плейбэк театр», сертификационный курс, 2015 — 2019
  • «Лидерство. Ситуационное руководство», ICU, 2012
  • «Профессиональный коучинг», сертификат ICU 2009 – 2011
  • «Мастер – НЛП», ICU, 2011

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Ирина Хруль
Управляющий партнер центра обучения «Сервис Класс, бизнес-тренер
Два высших образования в сфере экономики и менеджмента. Занимаюсь бизнесом с 2010 года, основала несколько бизнес-проектов в сфере услуг, оптовой и розничной торговли. В течение практики столкнулась с нехваткой системных знаний, имеющих практическое применение в бизнесе. Прошла более 20 обучающих программ по разным темам.
Все наши курсы и тренинги имеют прикладной характер, вы сможете внедрять и применять полученные знания и навыки еще во время обучения. Большинство наших слушателей окупают стоимость обучения еще в процессе учебы.

МЫ РАБОТАЕМ В НАСТОЯЩЕМ. ИЗМЕНЯЕМ БУДУЩЕЕ

Мы провели более

0

часов тренингов

Около

0

человек приняли участие в наших обучающих проектах

Онлайн школа включает

0

видео уроков

Мы предлагаем

0

направления:
офлайн и онлайн курсы обучения

Мы гарантируем 100% практическое применение полученных знаний и результат

Нам доверяют

Два направления онлайн школы

Методические материалы
Наши курсы
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Форматы обучения

01
Очное обучение с выездом специалиста в компанию
02
Онлайн обучение в удобное для участников время на
платформе Геткурса
03
Онлайн обучение в режиме реального времени на платформах Zoom, Skype и других

Фото с наших тренингов

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Отзывы участников

Елена Бердяга
+7 903 6794118
Ирина Хруль
+7 985 1147264
наша почта:
info@eduproject.ru
наш адрес:
г. Москва, Холодильный переулок, д3 , кор 1,
стр 3, офис 3228
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